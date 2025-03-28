شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 13.. داليا شوقى تطلب من حسن أبو الروس عدم تواصل إمام معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل شباب امرأة، لقاء "عجوة"، الفنان حسن أبو الروس، بـ"سلوي"، الفنان داليا شوقي"، ويطلب منها مساعدة "إمام البلتاجي"، الفنان عمر يوسف"، بأن "شفاعات"، الفنان غادة عبد الرازق، أغرته بالمال، وتطلب سلوي من عجوة عدم تواصل إمام البلتاجي بها مرة أخري.

ويحاول عجوة اقناع سلوى بالتواصل مع إمام مرة أخري بسبب حبه لها، ولم يعلم عجوة إن إمام تزوج بغادة عبد الرازق.

وتطلب سلوي من عجوة عدم الحديث مرة أخري عن إمام لأن "الدكتور حاتم"، طلب يدها من والدها.



وكانت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة شهدت محاولة من شفاعات " غادة عبد الرازق" الزواج من إمام بعد تعرضه للضرب .



وتعده شفاعات بأنها ستصل لمن اعتدوا عليه وأنها سوف تنتقم له منهم وتطلب منه أن يحرق دمهم وتعرض عليه الزواج .

وحاول حامد الاحتفال على المقهى ويعزم كل الموجودين بعد أن اعتدى على الدكتور إمام .

ولكن شفاعات "غادة عبد الرازق" تنتقم من حامد بفضيحة وسط الحارة وتكشف ان زوجته وضعت في الشهر الخامس أو السادس .



شهدت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة انتظار عم حسبوا لإمام في الشارع لحين عودته ويدعوه للذهاب إلى غرفته للفضفضة.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025