شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 13.. ياسمين صبرى تعود للعمل وتتجاهل نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 13، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، عودة "زينب" ياسمين صبري للعمل، وقام "رمزي" صاحب العمل بتعيينها بإدارة الفروع، وأثناء نزولها من مكتبه تفاجئ "أسامة" نيقولا معوض بعودتها والذى كان أمراً صادما له.

عنف "أسامة" "رمزي" بسبب وجود "زينب" بالشركة وأخبره بأنه يحتاج لخبرتها، وطلب منه أن يقوم برفدها ولكنه رفض ذلك، ودخلت "زينب" مكتب "رمزي" وأعطته ملفا خاصا بالعمل، وأصرت على إظهار عدم اهتمامها بوجود "أسامة" وتجاهلته تماماً.

وشهدت الحلقة حديث الطبيبة النفسية "تغريد" رانيا فريد شوقي، مع "زينب" ياسمين صبري، وكشفت لها تفاصيل شخصية طليقها "أسامة" نيقولا معوض.

وأخبرتها "تغريد" بأن ما فعلته مع "أسامة" كان عكس تعامل الناس معه واستخدامه لهم، وهذا استفز شخصيته النرجسية، لتخبرها بأن "أسامة" مصاب باضطراب الشخصية النرجسية.

واستكملت حديثها لها بأنه كان لديه استفزاز تجاهك مصحوبا بإعجاب وتحدي أنه يوصل لها، وكيف يمكنه التقرب منها بعد وقوفها امامه، وبعد الوصول لها كيف يسيطر عليها.

وطلبت "زينب" من "دكتورة تغريدة" حلاً لكى تحصل على حقها، وأخبرتها ببعض النصائح وهى أن تبقى قوية وتستغني عنه وأن يراها خارج السيطرة وأن تعود لعملها ووقتها ستنتصر.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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