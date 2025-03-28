حاتم صلاح يوضح لـ رامز جلال عن نجم الكوميديا الأول في مصر .. فمن هو؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:23 مساءً - عُرض منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز ايلون مصر"، وكان ضيف الحلقة الفنان حاتم صلاح والذي تعرض لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال. حاتم صلاح ضيف رامز إيلون مصر وبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام حاتم صلاح بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.

وقد شهدت الحلقة صراخ وانفعال حاتم صلاح بعد ربطه في السرير ووقوعه في المقلب، وكعادته قدمه رامز جلال بطريقة ساخرة، حيث قال : "معانا فنان يا جدعان، نجار مسلح متشعلق على سقالة في الكيتكات، ولما لقى أتوبيس الكوميديا مليان ومتروس كوميديين، قرر إنه يكون مختلف، وقال لازم أحلق في سماء الكوميديا وأقول أي كلام والمطبلاتية يهيصولوا".

وأضاف رامز جلال: "احنا النهاردة جايبينه هنا عشان نقوله كفاية فقعتنا، وهتطلع مكسر من عندنا، معانا ومعاكم خفيف الظل اللي نُكاته بتشلّ، اللي ههد شمله وضميري مرتاح... حاتم صلاح".

كما سخر من ملابسه قائلًا: "ايه الجاكت ده كان قديم عند مكي ولا إيه يا نفادي". حاتم صلاح يوضح نجم الكوميديا الأول في مصر وخلال الحلقة وجه رامز جلال سؤالًا لحاتم صلاح حول نجم الكوميديا الأول في مصر؛ حيث رد حاتم صلاح قائلًا : "رامز جلال"، ليمازحه جلال قائلًا : " أمال أحمد مكي دا ايه"؛ ليرد صلاح : "فعلًا أحمد مكي هو نجم الكوميديا الأول في مصر".

مشاركة حاتم صلاح في دراما رمضان 2025 وشارك الفنان حاتم صلاح في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلي "إخواتي"؛ حيث جسد من خلال المسلسل شخصية "فرحات"؛ وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها ثم تتوالى الأحداث.

وشارك ببطولة المسلسل كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج: محمد شاكر خضير.

يمكنكم متابعة إلهام شاهين ضيفة رامز جلال في رامز إيلون مصر: حلقة اللعب مع الكبار

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