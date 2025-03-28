ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة الجمهور صورة وثقت من خلالها إصابة سيارتها برصاصة طائشة في منطقة المصيطبة في بيروت أثناء مرورها.

وعبرت منى أبو حمزة عن غضبها الشديد في تعليق عبر حسابها الخاص، وقالت: "اليوم بمنطقة المصيطبة ايمتى رح نخلص من الرصاص الطائش الرصاص المتفلت؟".

وجاء في تعليقات الجمهور الذين تضامنوا معها وعبروا عن غضبهم الشديد: "الف الحمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية منى ابو حمزة"، "الله يبارك لبنان مافي الا الدعاء الله يحميك"، "السؤال مُوجه إلى المعنيين".

كانت هذه تفاصيل خبر رصاصة طائشة تصيب سيارة منى أبو حمزة.. وهذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.