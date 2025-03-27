هدى الإتربي تقع في فخ رامز جلال : "هموت نزلوني والنبي "

ميرنا وليد - بيروت - شهدت حلقة الممثلة المصرية هدى الإتربي من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" لحظات صادمة ومليئة بالتوتر، بعد أن دخلت في نوبة صراخ هستيرية خلال فقرة النحت الإفتراضي، والتي تضمنت صنع نسخة رقمية منها عبر روبوت الذكاء الإصطناعي "زنجباري"، ليكشف لاحقاً أنه رامز جلال نفسه متنكرًا في هيئة الروبوت، وقالت هدى بصوت مرتعش وهي مربوطة على السرير الدوار: "هموت نزلوني والنبي!"، في رد فعل عفوي يعكس شدة المقلب وتأثيره النفسي عليها.



وعلّق رامز جلال بعد أن كشف عن هويته قائلاً: "هدى أثبتت إنها بيور، كله طبيعي مفيش حاجة صناعي"، لترد عليه ضاحكة: "لو في حاجة صناعي كانت فرقعت!"، وسط موجة من الضحك بين فريق العمل.

وواصل رامز تعليقاته الساخرة كعادته، مستهلًا الحلقة بمقدمة لاذعة قال فيها: "معانا نجمة مشهورة محدش عارف ليه، يمكن علشان نافخة الشفايف، ولا مدملكة زي القطايف، النجومية دلوقتي بقت بالبروز!"، مضيفًا: "اللي زي دي لازم واحد يمشي وراها بطشت أحسن شوية سيليكون يتدلدقوا".