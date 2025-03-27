قرّر الفنان المصري، أحمد سعد، تغيير إدارة أعماله واختيار زوجته عليا بسيوني مديرة جديدة لأعماله بعد عودتهما للحياة الأسرية من جديد خلال الفترة الماضية. وكتب أحمد سعد عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، “مديرة أعمالي أم عيالي عليا بسيوني” ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير بعد الخبر الأخير. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا وحقق سعد نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الحالي من خلال تقديمه باقة من الأغنيات الدعائية لعدد من العلامات التجارية بالإضافة لأغنيات مسلسلَي “كامل العدد” بجزئه الثالث و”سيد الناس”.

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة أحمد سعد تتبوأ منصبًا جديدًا… والفنان يصدر بيانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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