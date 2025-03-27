  لينا صوفيا تشارك في بطولة فيلمين بموسم عيد الفطر السينمائي

قصة فيلم الصفا ثانوية بنات

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فيلم فار بـ 7 ترواح

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 03:00 مساءً - تشارك النجمة الصاعدةبشخصيتين في، من خلال فيلمي "الصفا الثانوية بنات" مع نجم الكوميديا علي ربيع، و"فار ب7 ترواح" مع النجم محمد لطفي وباقة من نجوم الكوميديا.فيلم "الصفا ثانوية بنات" من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد. وتشارك لينا صوفيا في بطولة الفيلم مع نجم الكوميديا علي ربيع والنجمين أوس أوس ومحمد ثروت.وتدور أحداث فيلم "الصفا الثانوية بنات" في إطار كوميدي مشوق داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، ويتناول المواقف الطريفة التي يتعرض لها أستاذ طموح ينتقل إلى التدريس في المدرسة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، ما يؤدي إلى أحداث مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة.وتشاركفي بطولة فيلم فار بـ 7 ترواح مع النجوم: محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندى موسى، محمود حافظ، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، وغيرهم. والفيلم من إخراج شادي علي وتأليف محمد فاروق شيبا، وإنتاج الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سبع قصص مختلفة، بشخصيات متباينة تجمعها جثة غامضة تتنقل بينهم بطريقة ساخرة، مما يتسبب في حالة من الفوضى في حياتهم، مع محاولاتهم المستمرة للتخلص منه.

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مشاركة درامية مميزة في كامل العدد++

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وشاركتفي مسلسل كامل العدد++، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان ، وحقق العمل نجاحاً جماههيرياً كبيرا، بعدما نالت أحداثه على إعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية.في الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد، تشهد حياة (أحمد) شريف سلامة و(ليلى) دينا الشربيني، وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.

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