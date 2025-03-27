هبة نور تتالق بلوك رمضاني فاخر من امام برج خليفة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة السورية هبة نور على متابعيها في أحدث ظهور لها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رمضاني من دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت ترتدي عباءة واسعة باللون الاسود مزخرف بالترتر اللامع ذات اكمام قصية من الشبك، وتركت شعرها منسدلاً بتسريحة تليق بالإطلالة، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت أطلت هبة نور من داخل الصالة الرياضية، وظهرت بلوك رياضي ضيق، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها وأنوثتها، فقد إرتدت جامبسوت ضيقاً باللون الأسود، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

