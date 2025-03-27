نهى عابدين تكشف أسباب اعتزالها في بدايتها الفنية 

سبب اعتزال نهى عابدين

شهادة معاملة أطفال أحدث أعمالها

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 11:50 صباحاً - حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة على الإعلامية أميرة بدر في برنامجها أسرار، وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية وبداية مشوارها الفني.أكدت نهى عابدين أنها في بداية مشوارها الفني مرت بحالة نفسية سيئة بسبب تراكمات ومشاكل في حياتها الشخصية والمهنية، وقالت إنها شعرت بالصدمة بسبب خيانة بعض الأشخاص لها، وخلال هذه المرحلة اتخذت قرار الاعتزال لكنها تراجعت عنه بعدما تحسنت حالتها.استكملتحديثها قائلة " الخيانة مش شرط تكون بين راجل وست، الخيانة ممكن تكون من صديقة قريبة، وتبقى أبشع ما يكون، وأنا لما أعاتب حد، دا معناه إنه غالي عندي، وأفضي اللي جوايا معاه عشان أعرف أكمل معاه، وكانت واحدة صاحبتي قريبة مني جدا، وضربتني في ظهري جامد وبوظتلي حياتي".تطرقت نهى للحديث عن علاقتها بوالدتها، وأكدت أنهما غير مقربتين على الرغم من وفاة والدها وهي في عمر صغير، وقالت عنها " أمي عايشة بس مش جنبي، وبنحب بعض أوي، وأنا اخترت أبعد، و أنا لما بقع في مشكلة بحلها بنفسي، وكنت عايشة مع والدتي لحد لما بقى عندي 21 سنة، وسافرت القاهرة عشان أدرس في المعهد".يذكر أنه يعرض لنهى عابدين في رمضان 2025 مسلسل "شهادة معاملة أطفال" مع كل من محمد هنيدي ومحمود حافظ، جيهان خليل، صبري فواز، سماء إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة united studios.تدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" حول شخصية المحامي "عبد الستار الكف"، الذي يتعرض لحادث يدخل على إثره في غيبوبة تمتد من عام 2005 إلى سنة 2025، وعندما يفيق منها يجد نفسه في عالم غريب مختلف تماماً عن العالم الذي يعرفه، ويبدأ في اكتشاف هذا العالم، ويتعرض للعديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

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