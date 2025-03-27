نهى عابدين توضح سبب غيابها عن الجزء الثاني من "العتاولة"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية نهى عابدين عن موقفها من عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، موضحة أنها لا تعتبر غيابها عن العمل نتيجة لأي خلاف شخصي أو إقصاء متعمد.



وقالت نهى خلال ظهورها في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر: "أنا بتعامل على إن الشخصية اللي بقدمها دورها انتهى في الجزء الأول من (العتاولة)، عشان كده أنا مش موجودة في الجزء الثاني، ومش لازم يكون فيه مؤامرة ضدي عشان مبقاش موجودة". وأضافت: "حتى لو فيه، أنا مش مضايقة ولا يفرق لي. علاقتي بالمخرج أحمد خالد موسى كويسة، لكنه مكلمنيش ولا اعتذر لي عن عدم وجودي".

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين، منهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، وأمير صلاح الدين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.