سلاف فواخرجي تحمل “سلمى” لأول مرة الى الإمارات

استقبلت دور العرض السينمائية في الإمارات الفيلم السوري “سلمى”، بطولة الممثلة سلاف فواخرجي، ليكون بذلك أول فيلم سوري يُعرض في دور السينما الإماراتية.

وقد إنطلق العرض الرسمي للفيلم يوم الخميس في العشرين من آذار/مارس الحالي في عدد من دور السينما، من بينها سينما روكسي وسينما سيتي وسينما فوكس.

نشير أن فيلم “سلمى” كان قد حظي بعرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجان قرطاج السينمائي، حيث نالت عنه سلاف فواخرجي جائزة أفضل ممثلة، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم بتصويت الجمهور.

الفيلم من إخراج جود سعيد، الذي يشارك في تأليفه بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ومن إنتاج جود آرت برودكشن بالتعاون مع آدامز برودكشن. يضم العمل نخبة من ممثلي الدراما السورية، من بينهم سلاف فواخرجي، باسم ياخور، المخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، حسين عباس، مجد فضة، نسرين فندي، مغيث صقر، ورد عجيب وحسن كحلوس.

يحكي الفيلم قصة امرأة وحيدة تواجه تحديات صعبة بعد اختفاء زوجها، مما يدفعها لاتخاذ قرارات مصيرية بين المواجهة والتضحية أو البحث عن خلاصها الشخصي مع عائلتها.

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من جهة أخرى، تتصدّر سلاف فواخرجي المشهد الدرامي في الفترة الحالية من خلال مسلسلها الجديد “ليالي روكسي”، الذي يعرض على قنوات الإمارات والتلفزيون السعودي ومنصة شاهد، حيث يحقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاق عرضه.