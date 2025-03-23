ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة متابعيها بلحظة مؤثرة ظهرت فيها إلى جانب الفتاة الحقيقية، والتي تتعامل مع الحياة بإحساسها العميق، رغم غياب البصر، والتي إستوحت منها دانييلا شخصية "روح" في مسلسل "نفس"، و نشرت دانييلا مقطع فيديو يوثّق اللقاء عبر حسابها ، و علّقت بالقول:

"كتار سألوني كيف قدرت قدّم دور روح؟"

و ظهرت رحمة في الفيديو و هي تحتضن الفتاة بحرارة، متأثرة بالموقف، في مشهد طغت عليه مشاعر التعاطف و التقدير، و أوضحت دانييلا أن هذه التجربة الواقعية كانت مصدر الإلهام الأكبر لها لتجسيد شخصية "روح" بكل صدق و عمق.

كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة ترفع الستارة عن هوية الشابة التي استوحت منها شخصية "روح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.