متابعة- روجينا تخسر منصبًا مهمًا في “حسبة عمري” والجمهور يُشيد بالعمل

بعد أن طردها زوجها من منزل الزّوجيّة، تواصل هند (روجينا) في مسلسل “حسبة عمري”، سعيها للحصول على حقوقها من زوجها فاروق (عمرو عبد الجليل).

شهدت الحلقة السابعة من المسلسل تطوّرات مشوّقة، إذ قرّرت هند الانضمام إلى مبادرة “سند لكِ”، التي تهدف إلى مساعدة السّيّدات في الحصول على حقوقهنّ القانونيّة، من خلال حقّ “الكدّ والسّعاية”. لكن سرعان ما تكتشف هند أنّ هذه الخطوة تتطلّب بعض الأوراق والفواتير، ممّا يضطرّها إلى الدّخول خلسة إلى منزلها لإحضارها.

في المقابل، يقرّر نجل هند، مساعدتها في نيل حقوقها من خلال والده، ممّا يدخله في مواجهة مع الأخير.

وفي مشهد آخر، تفاجأت هند التي بذلت الكثير في خدمة النادي بأنّ إدارته تُقرّر منح صديقتها زينة منصبًا، بدلاً منها، ما يسبّب لهما مواجهة كوميديّة بينهما، تعبّر فيها هند عن انزعاجها من عدم تقدير جهودها.

الجدير بالذكر أنّ مسلسل “حسبة عمري”، يناقش قضايا مهمّة، أبرزها توتّر العلاقة الزّوجيّة بعد مرور فترة طويلة من الزّواج وحقوق المرأة بعد أن يتخلّى عنها زوجها ويتِمّ تناول هذه القضايا في إطار كوميديّ دراميّ إذ يلقى أداء روجينا المميّز وتفاعلها الكوميديّ مع الشّخصيّة استحسانًا كبيرًا من الجمهور.

وقد نشرت روجينا، على خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، آراء جمهورها في العمل وتفاعله مع أحداث المسلسل.

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يشارك روجينا في بطولة العمل عدد من الممثّلين، أبرزهم عمرو عبد الجليل، محمّد رضوان، نور إيهاب، إسلام إبراهيم، وغيرهم وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.