تحديث – تفاصيل دفن وعزاء شقيق الفنان حسين الجسمي 

فقد الفنان الاماراتي حسين الجسمي شقيقه “حسن” بعد أشهر على وفاة شقيقه جمال.

وفي أول تعليق له عبر حسابه على “إكس”، كتب حسين الجسمي: “بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠) صدق الله العظيم إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى حسن جمعة الجسمي رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

وتابع الجسمي كاشفًا عن موعد الدفن والعزاء وقال: “يتقدّم بالعزاء أشقاؤه محمد جمعة الجسمي، صالح جمعة الجسمي، فهد جمعة الجسمي، وحسين جمعة الجسمي. وأبناؤه: أحمد، عبدالعزيز، ماجد وسعود.

أما موعد صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر اليوم الأحد في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان. تقبّل العزاء للرجال في مجلس ضاحية الحوامي– خورفكان، بعد صلاة التراويح ولغاية الساعة ١٢ اعتبارًا من يوم الأحد وذلك لمدة ثلاثة أيام .وللنساء في منزل الراحل في حيّ البردي ٧ (اليرموك سابقا) – خورفكان.”

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وكان حسين الجسمي قد فُجع بوفاة شقيقه حسن بعد اشهر على وفاة شقيقه جمال في نوفمبر ٢٠٢٤ بعد صراع مع مرض السرطان.