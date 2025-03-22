إلهام شاهين تبحث عن حبّ جديد وتدافع عن التقبيل في السّينما

حلّت الممثّلة المصريّة الهام شاهين ضيفة في برنامج المقالب رامز إيلون مصر تقديم رامز جلال في رمضان ٢٠٢٥.

وعلّق رامز جلال على ملابس إلهام شاهين بانّها تنافس ياسمين صبري بلباس نقشة النّمر. وعبّرت إلهام عن اشتياقها لنوال الزّغبي حين قابلتها في غرفة لجنة التّحكيم وعن حبّها للبنان.

وعند اكتشافها المقلب صرخت برامز قائلة “أكرهك” ولم تقرّ بانّها لن تتعرض لرامز جلال بعد المقلب.

وكشفت إلهام شاهين عن أنّها تبحث عن حبّ جديد في حياتها وقائلة: “مافيش حد يستاهل”.

وعن أفضل قبلة جسّدتها في أفلامها ردّت شاهين عن أنّها لا تتذكّر أيّة منها وأنّه “تخلّف العِقَد من مشاهد التقبيل في السّينما”.

الجدير بالذكر أنّ الممثّلة إلهام شاهين، أبدعت في الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل “سيد النّاس”، في مشهدٍ لاقى تداولًا واسعًا بين الجمهور. في هذا المشهد، قام الجارحي (عمرو سعد) بشدّ شعر زوجة والده إعتماد (إلهام شاهين) بقوّة، مهدّدًا إيّاها بأنّها جثّة تمشي على الأرض هي وأولادها وذلك حتّى يكتشف من قتل نجله.

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نشير أنّ إلهام شاهين شاركت هذا العام أيضًا كضيفة شرف في أولى حلقات مسلسل “حسبة عمري” إذ مثّلت دور المتسوّلة.