شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الناصر: الصين عنصر رئيس في الإستراتيجية العالمية لأرامكو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، اليوم، إن الشركة تواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة وإضافية في الصين التي تشكّل سوقا كبيرة لأرامكو السعودية وعنصرًا رئيسًا في الإستراتيجية العالمية للشركة.
وخلال كلمة ألقاها في منتدى التنمية الصيني في بكين، تحدث الناصر عن الاستثمارات الحالية لأرامكو السعودية وأنشطتها المستمرة في الصين.
وبالنسبة لنشاط أرامكو السعودية الاستثماري في الصين، قال الناصر: "الصين من أهم وجهاتنا الاستثمارية الرئيسة، واستثماراتنا حاليًا موجودة في مقاطعات فوجيان ولياونينغ وتشجيانغ وتيانجين".
وأضاف: "أؤكد على كلمة "حاليًا" لأننا نواصل استكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية.
وأضاف أن الصين تنفذ خطة تنموية طموحة تركز على النوعية وتحتاج الطاقة والمواد الخام الصناعية، وأرامكو تدعم أمن الطاقة والمواد الكيميائية في الصين من خلال الاستثمار في مشاريع متعددة بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.
وبشأن دور الصين في الاقتصاد العالمي، قال الناصر: "الصين هي أكبر مستهلك ومنتج للبتروكيميائيات في العالم، وتمثّل ما يقارب نصف الطلب العالمي على المواد الكيميائية. وأصبحت مركزًا عالميًا لسلسلة قيمة صناعة المواد الكيميائية بأكملها، وسيكون لذلك أهمية كبيرة في صناعات المستقبل.
وتابع: "تشغل الصين موقعًا رئيسًا في إستراتيجية أرامكو السعودية العالمية. وأستطيع أن أؤكد لكم أنه باعتبارنا مستثمرين على المدى الطويل، فإننا في أرامكو السعودية لا نزال متحمسين للفرص الهائلة والمتنامية في الصين. وفي الواقع، نحن نريد تقوية علاقتنا القائمة، وأن نأخذها إلى آفاق جديدة".
وفيما يتعلق بالطلب المتنامي على النفط في الصين، قال الناصر: "يظل النفط والغاز عنصرين أساسيين في معادلة النمو الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، فإننا نتوقع بمرور الوقت أن يتحول الطلب على النفط في الصين من الاستخدام كوقود في مجالات النقل الخفيف إلى الاستخدام في صناعة البتروكيميائيات بسبب الحاجة المتزايدة إلى البلاستيك والألياف الصناعية وغيرها من المواد المتطورة".
وأضاف: "سيكون توفير إمدادات موثوقة من هذه المواد ضروريًا لقطاعات النمو المهمة وعالية الجودة في الصين، فهذه المواد تدخل في مجالات مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وصناعة السيارات، والفضاء، والبناء والتشييد".
وخلال كلمة ألقاها في منتدى التنمية الصيني في بكين، تحدث الناصر عن الاستثمارات الحالية لأرامكو السعودية وأنشطتها المستمرة في الصين.
وبالنسبة لنشاط أرامكو السعودية الاستثماري في الصين، قال الناصر: "الصين من أهم وجهاتنا الاستثمارية الرئيسة، واستثماراتنا حاليًا موجودة في مقاطعات فوجيان ولياونينغ وتشجيانغ وتيانجين".
وأضاف: "أؤكد على كلمة "حاليًا" لأننا نواصل استكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية.
وأضاف أن الصين تنفذ خطة تنموية طموحة تركز على النوعية وتحتاج الطاقة والمواد الخام الصناعية، وأرامكو تدعم أمن الطاقة والمواد الكيميائية في الصين من خلال الاستثمار في مشاريع متعددة بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.
وبشأن دور الصين في الاقتصاد العالمي، قال الناصر: "الصين هي أكبر مستهلك ومنتج للبتروكيميائيات في العالم، وتمثّل ما يقارب نصف الطلب العالمي على المواد الكيميائية. وأصبحت مركزًا عالميًا لسلسلة قيمة صناعة المواد الكيميائية بأكملها، وسيكون لذلك أهمية كبيرة في صناعات المستقبل.
وتابع: "تشغل الصين موقعًا رئيسًا في إستراتيجية أرامكو السعودية العالمية. وأستطيع أن أؤكد لكم أنه باعتبارنا مستثمرين على المدى الطويل، فإننا في أرامكو السعودية لا نزال متحمسين للفرص الهائلة والمتنامية في الصين. وفي الواقع، نحن نريد تقوية علاقتنا القائمة، وأن نأخذها إلى آفاق جديدة".
وفيما يتعلق بالطلب المتنامي على النفط في الصين، قال الناصر: "يظل النفط والغاز عنصرين أساسيين في معادلة النمو الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، فإننا نتوقع بمرور الوقت أن يتحول الطلب على النفط في الصين من الاستخدام كوقود في مجالات النقل الخفيف إلى الاستخدام في صناعة البتروكيميائيات بسبب الحاجة المتزايدة إلى البلاستيك والألياف الصناعية وغيرها من المواد المتطورة".
وأضاف: "سيكون توفير إمدادات موثوقة من هذه المواد ضروريًا لقطاعات النمو المهمة وعالية الجودة في الصين، فهذه المواد تدخل في مجالات مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وصناعة السيارات، والفضاء، والبناء والتشييد".