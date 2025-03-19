- 1/2
- 2/2
هنّأت الممثّلة ميّ عزّ الدّين مواطنتها الممثّلة دنيا سمير غانم مع انطلاق عرض مسلسل الأخيرة “عايشة الدّور” في النّصف الثّاني من شهر رمضان.
ونشرت “عزّ الدّين” صورة لـ “دنيا” من المسلسل وكتبت: “الله أكبر على جمال أدائك وروحك والموضوع الّذي تقدّمينه، ألف مبروك”.
وكانت ميّ عزّ الدّين قد شاركت في النّصف الأوّل من الشّهر الكريم بمسلسل “قلبي ومفتاحه”الّذي ينتمي لنوعيّة الأعمال القصيرة المكوّنة من خمس عشرة حلقة، ويضمّ نخبة من الممثّلين، على رأسهم: آسر ياسين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام. تأليف وإخراج تامر محسن.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
أمّا دنيا سمير غانم فقد تصدّرت التّراند على “فايسبوك” ومنصّات التّواصل الاجتماعيّ مع عرض أولى حلقات مسلسلها “عايشة الدّور” الّذي تشارك به في النّصف الثّاني ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥. يشارك في البطولة إلى جانب دنيا عدد من الممثّلين أبرزهم: عمر الشّنّاوي، رحاب الجمل، ليلي عزّ العرب، نور محمود، فدوى عابد. ومن شباب الجامعة أميرة أديب، أحمد عصام، أحمد فاضل، محمد عمرو الليثي، فرح عزت، چويا، ماجد القلعي، عبد الرّحمن ظاظا، محمّد مغاوري، أمجد الحجّار. ومن الأطفال سليم مصطفى وريتال عبد العزيز، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإنتاج محمّد احمد السّبكي وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عزّ الدّين تفاجئ دنيا سمير غانم… هذا ما حصل في السّاعات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.