بعد حذفه من التتر.. هل تبرأ مخرج “معاوية” منه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد جدل كبير حول انزعاجه من العمل، وضع الكاتب والصحفي خالد صلاح حداً للشائعات التي انتشرت أخيراً بشأن انسحاب المخرج طارق العريان من مسلسل “معاوية” وتبرؤه منه، بعد موجة التعليقات والانتقادات الساخرة التي تطال أحداث العمل منذ بداية عرضه ضمن السباق الرمضاني.

ونفى صلاح كل ما يتم تداوله عن المخرج المصري، وقال موضحاً: “طارق العريان كان عنده وجهة نظر وحقيقي ملهاش علاقة بالمسلسل، لأن بعض الناس روجت أن طارق شال اسمه من المسلسل كأنه خايف يحطه على التتر أو كأنه بيتبرأ من العمل ودا مش حقيقي”.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “سابع سما” مع الاعلامية راغدة شلهوب: “الأمور التي أزعجت طارق لم تكن مرتبطة بالنص أو السيناريو، بل حدثت في كواليس العمل، وهناك تواصل دائم بيننا لمناقشة طبيعة الأحداث وجغرافيا المكان”.

وعن سبب الخلاف الحقيقي الذي دفع العريان للانسحاب، قال خالد: “هو شال اسمه من العمل بسبب حاجات لوجستية سابقة عن عرض العمل. طارق مشي قبل ما MBC تعلن عن العرض بسنتين أو بسنة ونص، هو مكملش بسبب وجهات نظر متضادة مع المنتجين المنفذين، فشاف إنه مش هيعرف يكمل. مثلا هو كان عايز خوذة من إسبانيا جابوها له من تركيا. هي حاجات لوجستية ملهاش علاقة بطبيعة النص. بالعكس، طارق قلت له إننا هنتهاجم جامد وهنروح في حتة مش لذيذة في العالم العربي كله، وكان بالشجاعة الكافية”.