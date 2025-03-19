محمد رمضان يفاجئ جمهوره بقرار جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره خلال تقديمه برنامج “مدفع رمضان” بإعلانه عن الاستمرار بتقديم البرنامج في المواسم المقبلة، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي يحققه البرنامج في رمضان الحالي، حيث طلب من كل جمهوره أن يهتموا بهواتفهم، إذ ربما يتواصل مع أحدهم خلال المواسم المقبلة.

وقال رمضان خلال حلقة أمس (الثلاثاء)، من برنامجه “مدفع رمضان”: “عوّدوا نفسكم كل رمضان أي تليفون يجيلكم أرضي رد عليه… يجوز اشتغالة ويجوز يكون أنا فعلاً”.

الجدير بالذكر أن برنامج “مدفع رمضان” الذي يقدّمه محمد رمضان عبر شاشة dmc، يشهد تفاعلاً واسعاً منذ انطلاقه، حيث يقدّم من خلاله محتوى متنوعاً يتناسب مع أجواء الشهر الكريم، ويتّسم البرنامج بطابع الحماسة والتشويق، مما يجعله تجربة ترفيهية مميزة، وقد وعد رمضان جمهوره بمفاجآت عديدة خلال الحلقات.

وكان محمد رمضان قد حذّر جمهوره الفترة الماضية من استغلال اسم برنامجه للنصب عليهم، وأكد أن نجاح البرنامج دفع الكثيرين لاستغلال اسم البرنامج للنصب على عدد من الجمهور.