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روجينا تنتهي من تصوير مسلسل حسبة عمري

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روجينا تنتهي من تصوير مسلسل حسبة عمري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:21 مساءً - انتهت الفنانة روجينا، من تصوير مسلسل "حسبة عمري"، صباح اليوم الثلاثاء، بعد فترة طويلة من التحضير والتصوير، حيث جاء ذلك بالتزامن مع عرض العمل، والذي تُنافس به في النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

روجينا تحتفل بانتهاء التصوير

وحرصت روجينا، على الاحتفال مع أبطال وصُنّاع مسلسل "حسبة عمري"، وسط حضور زوجها الفنان أشرف زكي، والتقاط الصور التذكارية، وذلك حسبما نشر المنتج الفني هاني عبد الله، صوراً من اليوم الأخير، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليه بقوله: "فركش (حسبة عمري)، شكراً لكل الكرو المحترم فنيين وممثلين، وشكر خاص لرجالة الإنتاج بقيادة الجامدين عمرو عزقلاني ومحمد شعبان، وبالتوفيق للقادم يا رب، ومبروك للنجمة روچينا والأستاذة الجميلة مي ممدوح".

أبطال وقصة مسلسل "حسبة عمري"

يركز العمل على قضية "حق الكد والسعاية"، حيث تنفصل "سوسن" (روجينا) عن زوجها بعد 20 عاماً من الزواج، وتطالب بحقها في نصف ممتلكاته، مما يثير العديد من التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها النساء بعد الطلاق.

ويضم مسلسل "حسبة عمري" عدداً آخر من النجوم وهم: عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، علي الطيب، نادين، محمود البزاوي، رانيا فريد شوقي، نور قدري وآخرون وهو من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت.

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يمكنك قراءة.. إلهام شاهين ضيف شرف في مسلسل حسبة عمري

إلهام شاهين: المسلسل يدافع عن حقوق المرأة

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "حسبة عمري"، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة من مشهدها بالمسلسل والذي يجمعها ببطلته الفنانة روجينا، معلقة: "انتظروني كضيفة شرف بمشهد واحد في الحلقة التانية من مسلسل حسبة عمري مع صديقتي الرائعة روجينا، ومن إخراج الصديقة مي ممدوح، في موضوع يدافع عن حقوق المرأه"، مضيفة: "ألف مبروك لكل فريق العمل أمام ووراء الكاميرا.. أتمنى لكم النجاح و التوفيق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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