محمد عدوية يوجه هذا الشكر لفريق عمل " الغاوي "

ميرنا وليد - بيروت - بعد تكريم الفنان المصري الراحل أحمد عدوية من خلال إهداء خاص له في تتر نهاية مسلسل "الغاوي"، ووضع صوته في أحد مشاهد الحلقة الأولى، وتحديداً من خلال أغنية "جوز ولا فرد"، التي كتب كلماتها حسين أبوعتمان ولحنها حسن أبوالسعود، وجه محمد عدوية إبن الراحل أحمد عدوية الشكر لفريق العمل حيث كتب على صفحته على أحد مواقع اتلواصل الإجتماعي:"بشکر الفنان والإنسان المحترم أحمد مكي وكل أسرة عمل مسلسل»الغاوي«والشركة المنتجة، على الحلقة الجميلة وتكريم الفنان أحمد عدوية وبتمنالهم يكسروا الدنيا بالمسلسل الجميل ده".

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