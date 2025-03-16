جمعية السينما تعلن إطلاق أولى حلقات برنامج رواية وفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - أعلنت جمعية السينما عن إطلاق أولى حلقات برنامج "رواية وفيلم"، وهي عبارة عن سلسلة حلقات تستكشف من خلالها كيف تتحول الروايات إلى أفلام، وأيضاً من يصنع التأثير الأعمق هل هو الأدب أو السينما.

ونشر حساب جمعية السينما بوستر الدعوة لحلقات البرنامج وكتب: "دعوة عامة، هل أنصفت السينما الرواية؟ جمعية السينما تطلق أولى حلقات برنامج «رواية وفيلم»، سلسلة حلقات تستكشف كيف تتحول الروايات إلى أفلام، ومن يصنع التأثير الأعمق: الأدب أم السينما؟ البداية مع حلقة «العراب: ملحمة الجريمة والسلطة»، فهل تفوقت الشاشة على الورق؟ كونوا معنا".

"العراب ملحمة الجريمة والسلطة" سيكون المتحدث عن الرواية عادل جاد، وهو قاصٌّ، وستدير الحوار الكاتبة صباح عبد الله، أما المتحدث عن الفيلم فسيكون المؤلف والمخرج عبد المحسن المطيري.

مهرجان الأفلام السعودية

تستعدوبالشراكة مع إثراء ودعم من هيئة الأفلام؛ لتنظيم مهرجان الأفلام السعودية الذي يستعد لإقامة دورته الـ11 تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، ونشرت مؤخراً بوستر كشفت فيه أبرز ملامح دورته، وكتبت حينها: "مهرجان أفلام السعودية في دورته الحادية عشرة، يشهد مشاركة أكثر اتساعاً وآفاقاً أكثر رحابةً، ويحتوي هذا الكم من العروض والفنون والجمال السينمائي، ومن تنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع إثراء ودعم من هيئة الأفلام".

كما نشر موقع جمعية السينما وقتها أيضاً: "تحت شعار قصص تُرى وتُروى"، مهرجان أفلام السعودية يجدد حضوره السينمائي برؤية جمعية السينما وإثراء، وبدعم من هيئة الأفلام كشف عن ملامح دورته الحادية عشرة بحضور إعلامي بارز. من اليابان إلى السعودية. ‏مهرجان أفلام السعودية يواصل انفتاحه على السينما العالمية".

يشهد مهرجان الأفلام السعودية بدورته الـ11 تحت شعار "قصص تُرى وتُروى" التالي:

131 برنامجاً وفعالية.

7 أيام سينمائية.

68 فيلماً سعودياً وخليجياً وعربياً ومن مختلف أنحاء العالم.

12 فيلماً عرض أول.

36 عرضاً سعودياً و12 عرضاً خليجياً.

الشخصية المكرمة هو الفنان إبراهيم الحساوي.

4 ندوات ثقافية ومعرفية.

4 دروس متقدمة من خبراء محليين وعالمياً.

3 جلسات توقيع كتب الموسوعة السعودية للسينما.

15 عضو لجنة التحكيم.

22 مشروعاً في سوق الإنتاج.

2 معمل تطوير السيناريو.

5 مسابقات.

التعاون في المهرجان مع الياباني العالمي لعرض أفلام يابانية قصيرة ومع الفرنسي العالمي لعرض أفلام قصيرة عالمية.

https://www.instagram.com/p/DHOyyVHCBat/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHOyyVHCBat/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHOyyVHCBat/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».