دياب يودع قلبي ومفتاحه بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - انتهى مسلسل "قلبي ومفتاحه" بعد صراع طويل بين أسعد الذي يقوم بدوره دياب، ومحمد عزت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين على حبهما لميار التي تلعب دورها الفنانة مي عز الدين.

رسالة دياب لجمهوره

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تفاصيل مسلسل "قلبي ومفتاحه"

خلال أحداث العمل استطاع دياب أن يخطف الأنظار بأدائه المميز للشخصية، وبعد انتهاء العمل وجه رسالة مؤثره لجمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وقال: "مع انتهاء حلقاتمع السلامة يا أسعد عبد رب النبى شكراً لكل أخت وأخ كتبولى كلام حلو يسعدنى ويحسسنى بقيمة اللى بعمله ممتن جداً لكل كلمة إشادة وتشجيع فرقت معايا جداً وأسعدتنى يارب دايماً أقدر اعمل حاجات ترضيكم وتعجبكم ربنا يديم محبتكم".يُذكر أنتدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

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ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

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