لماذا قدم داود حسين تهنئة لـ حسن البلام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - هنأ الفنان داود حسين زميله الفنان حسن البلام على استعداده لتقديم مسرحية "مسكون ليلى" بالرياض ثالث أيام عيد الفطر على مسرح محمد العلي في البوليفارد ستي، ونشر بوستر المسرحية على إستوري الإنستغرام وكتب: "بالتوفيق لأخوي حسن البلام وفريقه المتميز، شدوا الحيل شباب، قدها وقدود، فالكم النجاح، أحبكم".

وكان الفنان حسن البلام قد نشر بوستر المسرحية معلناً وقتها ومكان عرضها وكتب: "مسرحية مسكون ليلى، اعتباراً من ثالث أيام عيد الفطر - بالرياض، على مسرح محمد العلي، بالبوليفارد، تأليف علي قاسم، إخراج عبدالله البدر".

وكانت الفنانة زهرة عرفات المشاركة بالمسرحية أيضاً نشرت بوستر المسرحية وفيديو لبروفاتها وكتبت على الفيديو بروفات: "مسرحية مسكون ليلى جاينكم يا أهل الرياض".

مسرحية "مسكون ليلى"

آخر عمل لـ داود حسين وحسن البلام

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آخر مسرحية جمعت بين داود حسين وحسن البلام

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"مسكون ليلى" هي مسرحية من تأليف علي قاسم، إخراج عبدالله البدر ومن بطولة كلٍ من الفنان حسن البلام، فهد البناي، محمد الرمضان ن زهرة عرفات، بالإضافة إلى آخرينوكان آخر عمل جمع بينمسلسل "السيرك" بالموسم الرمضاني 2025، من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الرباح، ومن بطولة الفنان داود حسين، حسن البلام، سعاد علي، خالد الفراج، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، نوف السلطان، خالد السجاري، موسى كاظم، ومحمد فايق.أما آخر مسرحية جمعت بينفهي مسرحية "طالبين القرب"، وهي مسرحية اجتماعية كوميدية، قُدمت أول عروضها بالكويت وأيضاً السعودية وهي من إخراج عبدالله البدر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد العوضي ومريم نصير، ومن بطولة الفنان داود حسين، حسن البلام، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، غادة الزدجالي، نوف السلطان، علي الحسيني، وخالد السجاري.

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