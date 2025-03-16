ميرنا وليد - بيروت - قررت والدة الممثل المصري آسر ياسين الاحتفال بنجاح ابنها الذي حققه من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الى جانب الممثلة المصرية مي عز الدين والذي عرض في موسم رمضان 2025.

وقامت هي وصديقاتها وعدد من المحبين بتظاهرة تحت منزله بعد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل ورحن يغنين مقطعاً من أغنية "قلبي ومفتاحه". وعبّر آسر على فرحته بهذه المفاجأة وشارك فيديو عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : أحلى تهنئة من والدتي الحبيبة مع صديقاتها العزيزات الجميلات احتفالا بمسلسل "قلبي ومفتاحه".

كانت هذه تفاصيل خبر خطوة غير متوقعة من والدة آسر ياسين بعد انتهاء مسلسل "قلبي ومفتاحه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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