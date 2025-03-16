ماجدة خير الله تتحدث عن المشاكل التي تواجه مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 01:24 مساءً - بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، تحدثت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن المشكلات التي تواجه هذه الأعمال، أبرزها هو تأثر المشاهدين بأحداث وشخصيات مسلسلات النصف الأول من هذا الشهر.

ماجدة خير الله: لازالنا متأثرين بمسلسلات النصف الأول من شهر رمضان

وثقت ماجدة خير الله رأيها حول هذه النقطة من خلال منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، قالت من خلاله: "مشكلة مسلسلات النصف التاني من رمضان، إننا لسه مشحونين باحداث وابطال النصف الاول، يعني لسه متأثرين بنهايه ابناء دار الشمس، وعلاقه ولعه ومفتاح، ومأخوذين بما وصلت اليه علاقه محمد عزت وميار، وأسعد، وعايشين فرحة بوسي التي دبرت ال 80 باكو وانقذت الست لولا، ودكانها".

وتابعت: "واطمأن بالنا علي مصائر الاخوات الثلاثه، لسه محتاجين وقت عقبال مانفوق ونندمج مع حكايات ابطال المسلسلات الجديده ونشوف حكايتهم ايه؟.

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مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان

ويشهد النصف الثاني من شهر رمضان، عرض أكثر من عمل درامي مميز، من بينهم مسلسل " الغاوي" لـ أحمد مكي، "عايشة الدور" لـ دنيا سمير غانم، "نص الشعب اسمه محمد" لـ عصام عمر، "منتهى الصلاحية" لـ محمد فراج، "لام شمسية " لـ أمينة خليل، "ظلم المصطبة" لـ ريهام عبد الغفور و إياد نصار، "شباب إمرأة" لـ غادة عبد الرازق، "قهوة المحطة" لـ بيومي فؤاد، "حسبة عمري"لـ روجينا.

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