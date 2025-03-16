كندة علوش تعمل في دار أيتام بعد تلاشى حلم التبني في الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 01:24 مساءً - شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكوميديا السوداء إخواتي العديد من التطورات لشخصية ناهد (كندة علوش) في رحلتها إلى التبني التي تنتهي بعملها في إحدى دور الأيتام، وذلك ضمن أحداث المسلسل الذي يُعرض على قنوات DMC ودبي بالتوازي مع عرضه على منصات آخرى.

حلم التبني

في الحلقة الأخيرة من، يفاجئ "فرحات" حاتم صلاح، "ناهد" كندة علوش بتقديمه التحليل اللازم لدار الأيتام لاستكمال عملية التبني التي تحلم بها ناهد، بعد علمها بأنها قد فقدت فرصتها في الإنجاب.

يتابع الثنائي عملية التبني، لكن يتفاجأ الجمهور في نهاية الحلقة أنهما فشلا في تبني الطفل الذي يحلمان به وعلى إثره، ذهبت ناهد للعمل في إحدى دور الأيتام حيث تقضي معظم وقتها بصحبة الأطفال، وهو الأمر الذي يشعرها بالسعادة ويعوضها عن أمومتها غير المحققة.

كندة علوش في أحد مشاهد مسلسل إخواتي- الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

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مسلسل إخواتي

تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهم؛ إذ يضطرون للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمرون بها ثم تتوالى الأحداث.

مسلسل إخواتي ينتمي إلى فئة مسلسلات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أربع أخوات هن: "أحلام، ناهد، سهى، نجلاء" حيث تبدأ الأزمات بظهور "نجلاء" وهي متزوجة من "ربيع" الذي يعاملها بمنتهى القسوة، وتعيش معه حياة في غاية التعاسة، وقد قامت بعمل مداخلة تليفونية عبر برنامج تليفزيوني لتفسير الأحلام لتحكي حلمها بأن زوجها "ربيع" قد قُتل، وتتلقى تفسير الحلم بالعمر الطويل لزوجها.

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