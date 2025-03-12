حسام حبيب يكشف المستور: علاقتي بشيرين دمّرتني!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج المغنّي حسام حبيب عن صمته وقرر أن يوضح كل الاتّهامات التي وجّهت إليه خلال فترة زواجه من النجمة شيرين عبدالوهاب، كاشفاً أسباب خلافاته ومشكلاته معها، والتي أوصلتهما الى تبادل الاتّهامات والطلاق.

وأكد حبيب خلال استضافته في برنامج “العرّافة” الذي تقدّمه بسمة وهبة أنه اختار الحديث هذه المرة لحماية نفسه وأفراد عائلته من الانتقادات، حيث قال:”هي مرحلة وعدّت، لكن الناس مستكترين أنها تعدّي عليا، أنا مكنتش بتكلّم مش عشان ضعيف أو قليل الحيلة أو معنديش رد، لكن حفاظاً على العِشرة والأيام اللي عشناها مع بعض، دي عندي بالدنيا، وكنت مصمّم لآخر نفس أحافظ عليها، لكن الناس مش عايزاني أعدّي. أنا مكسِبتش حاجة من القصة دي غير الأذى وعلاقتي بشيرين دمّرتني ودمرت أهلي وكل اللي حواليا”.

وتحدّث حسام حبيب عن علاقتهما قائلاً: “أنا وشيرين كنا أصدقاء قبل زواجنا لمدة طويلة، وعمرنا ما حصلت بينا أي مشاكل، في بداية زواجنا، كان الزواج جميل، والناس كانت واخدة عنه صورة حلوة، زواجنا استمر 7 سنوات، وكنت أتمنى أنه يفضل كدة”.

وردّ خلال اللقاء على اتهامه بحلق شعر شيرين، قائلاً: “الدكتور اللي كان بينظّم علاقتنا قال لي لما تلاقيها متعصّبة ومتنرفزة قوم روح مكان تاني، وفي مرة طلبت مني أسمّعها الأغاني بتاعتي، ولما سمعتها، عيّطت وقالت لي: أنت بتعمل أغاني لنفسك أحلى من اللي بتعملها لي، فقلت لها: أنت اللي قلتي لي ملكش دعوة بشغلي، وعلى العموم لو عجبوكي خديهم، ومن هنا بدأت تتعصّب، فسبتها ودخلت أوضة تانية وفوجئت تاني يوم أنها مش موجودة في البيت، ولمدة 3 أيام أنا مش عارف هي فين، لحد ما كلّمتني وقالت لي تعال، روحت أنا وصديقتنا وصديق لينا على الأوتيل اللي كانت فيه، وتعاملنا عادي، مفيش حاجة… شيرين جت وقطعت الكلام، وقالت لي: أنت جاي تنكّد علينا؟ طلّقني لو كنت راجل، وشتمتني قدّام صحابنا، والموضوع كبر، فقلت لها: هطلّقك، وسبتني ودخلت الحمّام، قولت هي بتلبس، لكن فوجئت إنها حلقت شعرها”.

كما تحدّث حسام حبيب عن معاناته النفسية بسبب علاقتهما فقال:”شيرين جابتلي المرض لما بقرأ عن أعراض اضطراب الشخصية الحدّية (Borderline Personality Disorder) بحس إني بقرأ عن نفسي، لما بروح للدكتورة وتقول لي عندك إيه من دول؟ بقولها كل الأعراض وعليهم 2 زيادة”.

أما عن إمكانية عودته الى شيرين، فقد حسم حسام حبيب الأمر بالقول:”المرحلة دي خلاص عدّت، ورحلتي مع شيرين انتهت ولا يمكن أرجع لها تاني. أنا مكسِبتش حاجة من القصة دي غير الأذى”.