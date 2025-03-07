رالف معتوق: هيفا وهبي جميلة لا يمكنها التهرب من التحرش وهناك مدراء أعمال تافهون لديهم عقد نفسية

ميرنا وليد - بيروت - حل الإعلامي والمنتج المنفذ رالف معتوق، ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، وتحدثا عن العديد من المواضيع الفنية.



تحدث رالف عن تكريمه وحصوله على جائزة "الموريكس دور"، وعبّر عن امتنانه لرأي هلا بعمله الدؤوب.

وتكلم رالف وهلا عن غياب الممثلين محمود نصر وسلاف فواخرجي عن حفل "الموريكس دور"، والانتقادات التي طالت هلا المر بعد أن رفضت تبرير غيابهما، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أنهما ليسا ممثلين مبدعين، كما أن رالف عبّر انزعاجه لحضورهما حفل Joy Awards بعد فترة قصيرة من اعتذارهما عن حضور حفل "الموريكس"، وأكد أن جائزة "الموريكس" هي إضافة إلى كل من تعطى له.

وتحدث رالف عن مهرجان الزمن الجميل، مشيراً إلى أن لا منافس له، وأثبت المهرجان أنه شفاف، ويبحث عن أشخاص يستحقون التكريم. وتكلم عن البرامج التي يعمل كمنتج منفذ لها في محطة LBCI، منوهاً إلى تاريخ هذه المؤسسة العريق، كما تحدث عن تقديمه برنامج Spot On ومعايير نجاح الحلقات، مشيراً إلى أن بعض النجوم لا يقبلون الظهور في مقابلات محلية، ويتحولون إلى متملقين في الوسائل الإعلامية العربية، وكشف سبب استقباله شخصيات سياسية وإعلامية. ولفت إلى أن بعض الفنانين، يعملون مع مدراء أعمال تافهين، ولديهم عقد نفسية.

من ناحية ثانية، أشار رالف إلى أنه يؤمن بمصادر الإعلامي إيلي باسيل، وعلق على انتشار خبر طلاق الفنانة نانسي عجرم قبل طرح أغنيتها، كما تحدث عن الحملة التي قامت بها الفنانة هيفا وهبي وعارضة الأزياء نور عريضة، مشيراً إلى أن هيفا جميلة، لا يمكنها أن تتهرب من التحرش.