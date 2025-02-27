شكرا لقرائتكم خبر عن رتب أولويات المشاهدة.. مسلسل لام شمسية قناة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل لام شمسية على قناة dmc، وهو العمل الذي قامت بتأليفه مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عدد من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

ويتواجد أحمد السعدني في رمضان 2025 بمسلسل لام شمسية، بعد غيابه الموسم الماضي، حيث كان آخر ظهور له خلال مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذي عرض في رمضان 2023، فيما ينتظر أحمد السعدني عرض فيلمه الجديد "ولنا في الخيال حب" الذي انتهى من تصويره مؤخراً ويشارك في بطولته مايان السيد وعمر رزيق وفريدة رجب وسيف حميدة والفيلم من تأليف وإخراج سارة رزيق.

ونفس الأمر بالنسبة للفنانة أمينة خليل التى تعود بمسلسل لام شمسية إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

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