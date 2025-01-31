روبي تتألق بفستان قصير باللون الأسود .. وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية روبي بفستان أسود قصير من المخمل، ويتميز بالريش في الجزء السفلي منه، وذلك خلال إحيائها مؤخراً حفلاً لها، غنت فيه باقة من أجمل أغنياتها الشهيرة.
الفستان المميز ببساطته وفكرته، من تصميم Bronx and-Banco، ويصل سعره إلى 46 ألف و422 جنيه مصري، أي حوالى 925 دولار أميركي، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ Boots باللون نفسه.
أما من ناحية الشعر، فقد اعتمدت روبي على تسريحة الويفي، وتركته منسدلاً على كتفيها، أما المكياج فقد لاق بها، إذ حدد ملامح وجهها الجميلة.
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