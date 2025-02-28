شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: عرض أولى حلقات مسلسل الكابتن غدا على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أكرم حسني عرض أولى حلقات مسلسل الكابتن الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2025 غدا الجمعة عبر منصة watch it الإلكترونية.

ونشر أكرم حسني بوستر للمسلسل، معلقا عليه: "حضرات السادة.. بكرة ان شاء الله أول حلقة من حلقات مسلسل الكابتن حصري علي منصة واتش ات وكل سنة وأنتم طيبيين، رمضان كريم".



أكرم حسني

ويقدم أكرم حسني من خلاله تجربة كوميدية جديدة، حيث تدور أحداثه حول حسام وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجي الوحيد المُساعدة في إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

ويشارك في بطولة مسلسل الكابتن أيضا كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

وكانت منصة watch it الإلكترونية أعلنت عرض اليوم أولى حلقات مسلسل الشرنقة، أحدث إنتاجتها الحصرية، وهو من بطولة أحمد داود، صبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، عماد صفوت، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.

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