شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف تفاصيل برنامج "مدفع رمضان": مشروع من بطولة الناس لإسعادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد رمضان، إنه يحاول تقديم شيء مختلف تماما عن نوع الإعلام الذي يتم تقديمه في مصر، خلال شهر رمضان المبارك، فهدف برنامج "مدفع رمضان" هو إسعاد الناس في الشارع المصري.

وشرح محمد رمضان، فكرة برنامجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، قائلا: "أقدم مشروع من بطولة الناس، والناس هي البطل في البرنامج، والأستاذ طارق نور والأستاذ محمد السعدي هم اللي طلعوا فكرة مدفع رمضان مع الناس البسيطة في الشارع، وأنا وافقت للمساهمة والمشاركة في هذه الفرحة بين الناس، ومستعد أذهب لكل شبر في مصر مع الناس".

وتابع رمضان: "برنامج مدفع رمضان اتعمل بمحبة كبيرة للشعب المصري والمصريين، وأنا كنت سعيد جدا بتواجدي مع الناس، ومدفع رمضان أسعدني كثيرا لأنني ذهبت من خلاله لأماكن كنت مستحيل أروحلها، وطول الوقت بنضحك فقط".

واستكمل محمد رمضان: "كان هدفنا الوصول لكل مكان في مصر، وبدأنا من القاهرة ثم اتجهنا خط بحري وثم خط قبلي والسيارات وصلت إلى أسيوط وأسوان، ويوم 6 رمضان سأكون في بورسعيد، ويوم 10 رمضان ستكون بنسبة كبيرة في رفح، وستكون حلقة مع الأبطال، لاستعادة ذكريات سيناء العظيمة".