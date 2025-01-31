مورا هيغينز بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير

ميرنا وليد - بيروت - أظهرت عارضة الأزياء الأيرلندية مورا هيغينز قوامها المذهل في ثوب مثير بطبعة جلد الفهد، نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

بدت أيقونة Love Island، البالغة من العمر 34 عامًا، مثيرة في الثوب الذي إرتدته، وقامت بتصفيف خصلات شعرها القصيرة في أمواج ضخمة وهي تنظر نحو الكاميرا بينما تستمتع بكأس من النبيذ الأحمر.

وحملت مورا متعلقاتها في حقيبة يد سوداء مضيفة مجموعة من الأساور الذهبية والأقراط الكبيرة ووضعت ماكياج ناعم لإبراز جمالها بينما كانت تبتسم أثناء التقاط الصور.

وشوهدت مورا متكئة على طاولة عشاء فخمة مضاءة بالشموع ومليئة بالزهور الوردية.

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