لقطة نادرة للرئيس المصري حسني مبارك

ميرنا وليد - بيروت - صادف منذ يومين ذكرى الخمس سنوات على وفاة الرئيس المصري حسني مبارك. ولد في 4 مايو 1928 وتوفي في 25 فبراير. كان ضابطاً عسكرياً وشغل منصب الرئيس الرابع بعد الرئيس المصري أنور السادات بعد إغتياله. والد زوجته سوزان طبيب مصري يدعى د.صالح ثابت ووالدتها ممرضة بريطانية. شقيقها منير ثابت شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحصلت سوزان على الثانوية الأميركية من مدرسة سانت كلير في مصر الجديدة. عام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأميركية في القاهرة. وحين تم تعيين حسني مبارك نائباً للرئيس حازت على الماجستير في علم الإجتماع من نفس الجامعة.

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