تامر حبيب يكشف سراً عن فيلم تيمور وشفيقة.. فما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 10:19 مساءً - استعاد الكاتب والسيناريست تامر حبيب ذكرياته مع فيلم "تيمور وشفيقة"، والذي عُرض منذ 18 عاماً، تحديداً عام 2007، وقام ببطولته الفنانة منى زكي والنجم أحمد السقا، كاشفاً عن سر، وهو تعرضه للعديد من الانتقادات بسبب القصة ونهاية الفيلم، مؤكداً أنه إذا كان يعلم تعرضه لكل هذه الانتقادات لكان غير نهاية الفيلم. تامر حبيب يروي ذكرياته مع فيلم "تيمور وشفيقة" حل السيناريست تامر حبيب ضيف الكاتب أحمد مراد في برنامجه "توليفة" المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم FM"؛ وخلال الحلقة استعاد تامر ذكرياته مع فيلم "تيمور وشفيقة"؛ مؤكداً تعرضه للعديد من الانتقادات من السيدات بسبب قصة الفيلم ونهايته.

حيث قال تامر حبيب: "أنا اتهنت إهانة، اتمسح بكرامتي الأرض، من ستات مصر اللي شايلين قضية حرة أنا، لكن في ستات كانت تقولي هاتلي بس تيمور الحمش اللي يخلي باله مني ويرمي نفسه في النار علشان خاطري، وأنا أقعد في البيت منزلش منه".

وأكمل حبيب: "أنا كنت كاتب نموذج من أصحابنا الراجل الحمش اللي بيفضل يقول متعمليش كذا وهما بيبقوا فرحانين، "شفيقة" كانت بترد وبتعمل اللي هي عايزاه في الآخر، بس لما جت فكرة أنها سابت الوزارة، والله العظيم أنا لو أعرف أن هيحسوا بالمهانة أو هيتفهم من وراه إني عايز أرجع زمن سي السيد هغير النهاية، أنا مش عايز أكون الراجل اللي يدعو أن الست تتخلى عن أحلامها عشان خاطر حد، بس الفيلم خلص بخناقة مش أنها تتخلى عن حاجة".



واختتم حديثه قائلاً: "كان دايماً بيتعمل مقارنة مع فيلم "مراتي مدير عام"، لكن الفكرة أن فيلم "مراتي مدير عام" أحداثه كلها كانت تدور في الشركة، لكن في "تيمور وشفيقة" أنا كنت أتكلم عن الحب البريء بين الجيران، لم يكن القصد كذلك كما ظهر".

عُرض فيلم "تيمور وشفيقة" عام 2007، وشارك في بطولته منى زكي، أحمد السقا، رجاء الجداوي، وهالة فاخر، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه حول قصة حب "تيمور وشفيقة" التي بدأت منذ الطفولة، ولكن غيرة تيمور وتحكمه في حياة شفيقة تفسد الأمر لحين وقوعها في مشكلة كبيرة، فتستجيب لطلباته وتترك عملها ليتزوجا في النهاية.



اطلعوا على حروفي مش باينة.. منى زكي تكشف عن أبرز الانتقادات التي تعرضت لها في بداياتها تامر حبيب يكشف تحضيره للجزء الثاني من "سهر الليالي" على هامش حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، كشف السيناريست تامر حبيب عن أعماله الفنية الجديدة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية؛ حيث قال: "سأعيش صحوة فنية في العام الجديد 2025، حيث أُحضر للجزء الثاني من فيلم سهر الليالي، ولكن بأبطال جدد وسنناقش مشاكل العصر الحالي".

وكان آخر أعماله الدرامية هو مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2020، وشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ومن إخراج أحمد شفيق.



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