دياموند أبو عبود تتخذ قراراً مصيرياً في الحلقة الأخيرة من مسلسل سراب

قرار مصيري من ريما تجاه زوجها

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مسلسل "سراب"

View this post on Instagram A post shared by Diamand Abou Abboud دياموند ابو عبود (@diamand_abou_abboud)

"أرزة" مشاركة سينمائية لـ دياموند أبو عبود

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 10:19 مساءً - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" العديد من المفاجآت والتغيرات، أبرزها القرار المفاجئ الذي اتخذته "ريما" الشخصية التي تقمصتهاتجاه زوجها "نور" الفنان أحمد مجدي.فاجأت "ريما"متابعي المسلسل باتخاذها قراراً مصيرياً غير مسار حياتها بصورة كبيرة، إذ قررت الابتعاد عن زوجها "نور" بعد علاقة زوجية تخللتها العديد من المشاكل.واعتلى اسم الفنانة دياموند أبو عبود ترند منصات السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب أدائها الرائع لشخصية "ريما" التي تقدمها خلال أحداث مسلسل "سراب"؛ فظهورها كان لافتاً للنظر بصورة كبيرة لمتابعي هذا العمل، حيث أدخلتهم في حيرة شديدة فهي المرأة التي تكره زوجها وترفض الإنجاب منه وفي الوقت نفسه هي الصديقة التي تشعر بغيرة من صديقتها!يُذكر أن النجمةحضرت برفقة زوجها الفنان هاني عادل الذي شاركها بطولة المسلسل، وأضفى حضورهما المشترك طابعاً خاصاً على الحدث الخاص الذي أُقيم لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" في أحد المولات بمصر.يمكنكم متابعة: يسرا اللوزي لـ"الخليج 365": تحديات مسلسل سراب ممتعة وتتلمذت وخالد النبوي في مدرسة يوسف شاهين"سراب" هو النسخة العربية من المسلسل الأسترالي العالمي "Seven Types of Ambigui"، وتعتمد النسخة المصرية على القصة الأصلية نفسها مع تغيير بعض الخطوط الدرامية، والعمل من بطولة: خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، وتأليف هشام هلال إخراج أحمد خالد.تدور أحداث مسلسل "سراب" حول أب وأم يختفي طفلهما الذي يبلغ السابعة من عمره في ظروف غامضة، ويحاول والداه كشف ملابسات ما حدث، ثم يعود الطفل سالماً لكن يبقى الغموض مستمراً حول هوية الشخص الذي قام بعملية الخطف، بينما تتوالى التحقيقات حول هذا الاختفاء؛ لتكشف عن حقائق وعلاقات متشابكة تقلب كل شيء رأساً على عقب.وعلى صعيد السينما، خطفت الأضواء بفيلم "أرزة"، الذي قدمت فيه دور أم مكافحة تخوض رحلة مليئة بالمشاعر والتحديات مع ابنها المراهق، وحصدت عن هذا الدور جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، وضم الفيلم عدداً من الفنانين، منهم: دياموند أبو عبود، بيتي توتل، مع الموهبة التمثيلية الشابة بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كل من الممثل فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، فؤاد يمين وآخرين، والفيلم من إخراج ميرا شعيب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».