شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف تفاصيل لقاء الموسيقار هانز زيمر ويعلن عن تعاون ضخم بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل لقائه مع الموسيقار العالمى هانز زيمر فى الرياض، حيث تناقشا حول عدة أمور وتعاون مثمر، وكان أبرزها إعاة توزيع النشيد الوطنى السعودى بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية بارزة ومميزة، مثل موسيقى ارابيا مستوحاة من حياة السعوديين.

وكتب تركى آل الشيخ عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك قائلا: التقيت اليوم بشخص يعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر.. الأسطورة Hans Zimmer.. تناقشنا كثيرا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبا.. ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة وأيضا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي وأيضا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة.. أيضا عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد) وعن إمكانية مشاركته بوضع الموسيقى التصويرية له.. كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي فيها… لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصحابه للمملكة مرة أخرى.



تركى آل الشيخ والموسيقار هانز زيمر

واستقبلت الرياض مجموعة كبيرة من نجوم مصر والعالم العربى والنجوم العالمين خلال حفل توزيع جوائز Joy aowaeds، حيث كان حفلا مميزا ومليئا بالمفاجآت الفنية، ومنها مشاركة النجمة العالمية كريستينا اولجيرا، وتامر حسنى ونيللى كريم، وائل كفورى والنجم مايكل بوبليه، والنجم العالمى اندريا بوتشيلى، والنجم محمد عبده والموسيقار عمر خيرت، والموسيقار العالمى الألمانى هانز زيمر وغيرهم.