سيف علي خان، أحد أبرز نجوم بوليوود تعرّض للطعن عدّة مرّات وخضع لعمليّة طارئة

خضع سيف علي خان، أحد أبرز نجوم بوليوود في الهند، لعمليّة جراحيّة طارئة بسبب تعرّضه لعدّة جروح بسكّين بعد محاولة سرقة في منزله.

وقد تعرّض “علي خان”، البالغ من العمر أربعة وخمسين عامًا، للهجوم في مومباي في السّاعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وأصيب بستّ طعنات – بما في ذلك جرحان عميقان في ظهره، وواحد بالقرب من العمود الفقري.

وقال الطبيب الذي يعالجه إنّه كان هناك تسرب للسوائل من النخاع الشوكي، الأمر الذي يتطلّب إجراء جراحة أعصاب طارئة.

انتقل خان منذ ذلك الحين إلى وحدة العناية المركّزة في المستشفى. وأكّد الدكتور نيراج أوتاماني من المستشفى: “حالة السيد خان مستقرٍة الآن”. “سيتمّ إجراء تقييم كامل لإصاباته بمجرّد الانتهاء من جميع الإجراءات الجراحيّة”.

وقال نائب مفوض الشرطة ديكسيت جيدام إنّ الضباط تلقّوا تقارير عن الهجوم حوالي الساعة الثالثة صباحًا، ويجري الآن البحث عن الجاني.

وقال: “تمّ تحديد هويّة أحد المتّهمين، لكن لم يتمّ القبض عليه بعد وهو هارب.” “دخل الرجل المنزل من مخرج حريق وتمكّن من الدّخول عبر الدرج. ونحن نبحث أيضًا عن أشخاص آخرين متورّطين في الحادث. فرق الشرطة لدينا منتشرة الآن في جميع أنحاء مدينة مومباي كما تجاوزت حدود المدينة”.

وقالت شرطة مومباي إنّ المهاجم على صلة بأحد الموظفين الذين يعملون في منزل خان، والذي سمح للمهاجم بدخول العقار.

شارك سيف علي خان، نجل قائد منتخب الهند للكريكيت السابق منصور علي خان باتودي والممثّلة شارميلا طاغور، في بطولة أكثر من سبعين فيلمًا ومسلسلًا تلفزيونيًّا، كان هو في بعضها كمنتج.

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ويعيش في شقّة في الضّاحية الغربيّة لمدينة باندرا مع زوجته كارينا كابور خان وطفليهما تيمور (٨ أعوام) وجيه (٤ أعوام).

وقال ممثّلو كارينا كابور في بيان إنّ بقية أفراد الأسرة لم يصابوا بأذى في الحادث.

كما أصيب أرياما فيليبس، الذي كان يعمل في المنزل وأطلق إنذارًا، عندما واجه الممثل المتسلّل.