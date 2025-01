شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الـ Bafta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان اليوم عن ترشيحات جوائز Bafta السينمائية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين فى الحفل الذى سيقام فى 16 فبراير المقبل، وهذه القائمة الكاملة للمرشحين لعام 2025.

أفضل فيلم

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

فيلم بريطاني متميز

Bird

Blitz

Concave

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

أفضل ظهور لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني لأول مرة

لونا كارمون – Hoard

ريتشارد بيبيات – Kneecap

ديف باتيل – Monkey Man

سانديا سوري وجيمس بوشر وبالثازار دي جاناي – Santosh

كاران كاندهاري – Sister Midnight

أفضل فيلم للطفل العائلة

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

فيلم غير ناطق بالانجليزية

All We Imagine As Light

Emilia Perez

I’m Still Here

Kneecap

The Seed Of A Sacred Fig

أفضل مخرج

برادي كوربيت – The Brutalist

شون بيكر – Anora

إدوارد بيرجر – Conclave

دينيس فيلنوف – Dune: Part Two

جاك أوديار – Emilia Perez

كورالي فارجيت – The Substance

أفضل سيناريو الأصلي

Anora – شون بيكر

The Brutalist – برادي كوربيت ومونا فاستفولد

Kneecap – ريتش بيبيات، ناويز أوكيرالين، ليام أو جي أو هاناديا، جي جي أو دوشارتاي

A Real Pain – جيسي أيزنبرغ

The Substance – كورالي فارغيت

أفضل سيناريو المقتبس

A Complete Unknown – جيمس مانجولد، جاي كوكس

Conclave – بيتر ستراوجان

Emilia Perez – جاك أوديار

Nickel Boys – رامسيل روس، جوسلين بارنز

Sing Sing – كلينت بنتلي، جريج كويدار، كلارنس "العين الإلهية" ماشلان، جون ويتفيلد

أفضل ممثلة رئيسية

سينثيا إيريفو – Wicked

كارلا صوفيا جاسكون – Emilia Perez

ماريان جان بابتيست – Hard Truths

مايكي ماديسون – Anora

ديمي مور – The Substance

سوريش رونان – The Outrun

أفضل ممثل رئيسي

أدريان برودي – The Brutalist

تيموثي شالاميت – A Complete Unknown

كولمان دومينغو – Sing Sing

رالف فاينز – Conclave

هيو جرانت – Heretic

سيباستيان ستان – The Apprentice

أفضل ممثلة مساعدة

سيلينا جوميز – Emilia Perez

أريانا غراندي – Wicked

فيليسيتي جونز – The Brutalist

جيمي لي كورتيس – The Last Showgirl

إيزابيلا روسيليني – Conclave

زوي سالدانا – Emilia Perez

ممثل مساعد

يورا بوريسوف – Anora

كيران كولكين – A Real Pain

كلارنس ماكلين – Sing Sing

إدوارد نورتون – A Complete Unknown

جاي بيرس – The Brutalist

جيريمي سترونج – The Apprentice

فيلم رسوم متحركة

Flow

Inside Out 2

The Wild Robot

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

فيلم رسوم متحركة بريطاني قصير

Adios

Mog’s Christmas

Wander To Wonder

فيلم وثائقى

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

اختيار الممثلين

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

التصوير السينمائي

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

تصميم الأزياء

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

المونتاج

Anora

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

المكياج والشعر

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

الموسيقى التصويرية الأصلية

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Nosferatu

The Wild Robot

تصميم الإنتاج

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

المؤثرات البصرية الخاصة

Better Man

Dune: Part Two

Gladiator II"

Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"

الصوت

Blitz

Dune: Part Two

Gladiator II

The Substance

Wicked