شكرا لقرائتكم خبر عن أشاد بها عادل إمام وحققت انتشارًا مع نور الشريف.. عيد ميلاد إيناس مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الثلاثاء الفنانة إيناس مكى بعيد ميلادها، إذ ولدت في 14 يناير 1973، وهى شقيقة الفنان أحمد مكى، وتتمتع إيناس بصوت مميز وأداء وشكل مختلف يجعلها قادرة على تقديم العديد من الأدوار المختلفة في السينما والدراما التليفزيونية،

وقدمت إيناس مكى العديد من الأدوار خلال مشوارها الفنى ولعل أبرزها روزالين فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، فيلم "أمير الظلام" وفيلم "هالو شلبى"، فيلم الحاسة السابعة"، مسلسل "سوق الخضار"، مسلسل على يا ويكا"، مسلسل "التوام"، فيلم "البحر بيضحك ليه" إضافة إلى مجموعة أخرى من الأعمال.

وكانت قد تحدثت إيناس مكي عن تجربتها مع الفنان عادل إمام فى تصريحات تليفزيونية قائلة: "لي ذكريات رائعة مع الزعيم والعمل معه ممتع بشكل كبير، وأنا في قمة سعادتي عندما تحدث عني وأشار إلي أنني من الوجوه الجديدة المتميزة".

وذكرت إيناس مكى أن نجاح شخصية "أمينة" بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أحدث حالة خاصة وقوية جدًا في مصر والعالم العربي وسط سعادة وفرحة مخرج العمل والنجم نور الشريف وأصبحت مقولة "الحاج عبّد الغفور" والتي تقولها بطريقة معينة على لسان الجميع.

كما أشارت أنها تحب الكوميديا وتقديم الأعمال الكوميدية بشكل كبير، قائلة: "أنا من عشاق شويكار وفؤاد المهندس مرورا بالجيل الجديد ومنهم نجوم تياترو مصر".

