درة تلتحق بسباق رمضان 2025 في اللحظات الأخيرة.. وهذه تفاصيل مسلسلها

تفاصيل مسلسل درة في رمضان 2025

"وين صرنا" آخر أعمال درة من إخراجها وإنتاجها

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 10:23 مساءً - التحقت الفنانةبالمنافسة ضمن موسم دراما رمضان 2025 في اللحظات الأخيرة، حيث بدأت منذ أيام تصوير مسلسل جديد بعنوان "" مكوّن من 30 حلقةً، وتأليف وإخراج باهر رشاد الذي يخوض بهذا العمل أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مونتيراً في العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية.وعلمت "" أن صناع مسلسل "" استعانوا بمقدم البرامج العراقي بكر خالد لتقديم دور البطولة أمام الفنانة درة وذلك في أولى تجاربه بالدراما المصرية، فيما يضم العمل نخبةً من الفنانين أبرزهم حسين فهمي، داليا مصطفى وتيسير عبد العزيز، وتتواصل عملية التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع التصوير.وجاء تعاقدعلى مسلسل "" والمنافسة به في موسم دراما رمضان 2025 بعدما تأكد استمرار توقف مسلسلها الآخر "إثبات نسب" الذي كان مقرراً عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، وتم تأجيله والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد عبده، ويُشارك في بطولته محمود عبد المغني، نبيل عيسى، ولاء الشريف، صدقي صخر، محسن محيي الدين، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي.يمكنكِ قراءة.. في يوم ميلادها: شخصيات وأدوار درامية فارقة في مسيرة درة الفنيةيُذكر أنخاضت مؤخراً أولى تجاربها كمخرجة ومنتجة خلال فيلم "" الذي تم عرضه فى الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث عُرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والعمل عبارة عن فيلم وثائقي مدته 79 دقيقة، وقالت درة عن الفيلم إنه من أصدق التجارب التي قامت بها وأنها عملت عليه بكل حب.اقرئي أيضاً.. أبرزها تجربة الإخراج.. أهم المحطات والنجاحات التي حققتها درة في 2024وكانت الفنانةقد سجلت عودتها إلى السينما التونسية بعد غياب ما يقرب من 13 عاماً، وذلك خلال فيلم "" الذي انطلق في دور السينما بتونس في ديسمبر الماضي، والفيلم من إخراج قيس شقير، وتأليف زين العابدين المستوري وأحمدالصيد، ويُشارك في بطولته عدد من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.وتدور أحداث فيلم "" حول شخصية تُجسدها درة، والتي تعيش صراعات داخلية وخارجية، وتتناول القضايا الإنسانية مثل الحب، الصداقة، والتضحية. وبهذا الدور، تعود درة إلى أدوارها المميزة التي تتسم بالواقعية النفسية والعاطفية، مما يمنح الفيلم عمقاً ويُتيح للجمهور فرصة للتأمل في قضايا المجتمع التونسي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».