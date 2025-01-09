في يوم ميلادها.. رسالة من الأمير ويليام لـ كيت ميدلتون: زوجة وأم رائعة

رسالة حب من الأمير ويليام لزوجته كيت ميدلتون

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كيت ميدلتون في احتفالية العائلة المالكة بالكريسماس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 04:20 مساءً - لا ينشرعادةً رسائل شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حرص أمير ويلز على الاحتفال بكيت اليوم أمام الجميع، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ 43، وهذا يمثل إعلانًا نادرًا عن حب ويليام ودعمه لزوجته التي عانت الكثير خلال العام الفائت، بعدما خضعت لعملية جراحية كبرى، وتم تشخيص إصابتها بالسرطان ومرورها برحلة علاج كيميائي منهكة.نشر الأمير ويليام، 42 عامًا، عبر حسابه هو وكيت على انستغرام رسالة جاءت كالتالي: "إلى الزوجة والأم الأكثر روعة. كانت القوة التي أظهرتِها على مدار العام الماضي رائعة. جورج، شارلوت، لويس وأنا فخورون بكِ. يوم ميلاد سعيد، كاثرين.. نحن نحبك".وقد اقترنت الرسالة بصورة لم يسبق نشرها للأميرة كيت، التقطها مات بورتيوس، في وندسور، الصيف الماضي.وكشفت مصادر مقربة، أنتقضي يوم ميلادها في المنزل بوندسور، مع زوجها الأمير ويليام وأطفالهما الأمير جورج، 11 عامًا، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام، الذين عادوا إلى المدرسة بعد عطلة الكريسماس في 8 يناير.قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون في يوم ميلادها: أيقونة الجمال الطبيعي إليك أبرز أسرارها

خطفت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 42 عامًا، أنظار الجمهور وكذلك قلوبهم، فور حضورها بصحبة أسرتها، احتفال بالكريسماس في مدينة ساندرينجهام، حيث استعادت أميرة ويلز صحتها قريبًا، بعد إصابتها بالسرطان والتي أعلنت عنه في يناير من العام الماضي، وبعد انتهاء الخدمة، رحبت كيت بحرارة بالجمهور، وظلت تتحدث معهم، واحتضنت واحدة من المواطنين المصطفين.

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وحضرت كيت مع زوجها الأمير ويليام وأطفالهما؛ الأمير جورج ، 11 عامًا، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس 6 أعوام.

ودخلت أميرة ويلز، وهي تمسك بيد ابنها الأصغر لويس، وارتدت معطفها الأخضر من ألكسندر ماكوين، والذي سبق أن ارتدته خلال زيارة إلى ليدز في يناير 2023، ونسقت المعطف مع قبعة ووشاح متطابقين، بالإضافة إلى قفازات وحذاء أسود.

ونسق أفراد الأسرة الخمسة ملابسهم بدرجات اللون الأزرق والأخضر، ليظهروا جبهة موحدة بعد عام كان مليئًا بالتحديات بالنسبة لهم، ووقف الأطفال الثلاثة يتبادلون الألعاب والحلوى والزهور مع الجمع الغفير.

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