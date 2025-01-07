إليسا: شهر على “حبّك متل بيروت”.. والنجاح مستمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشرت النجمة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو خاص بمناسبة مرور شهر على إطلاق أغنيتها الجديدة “حبّك متل بيروت”، التي تواصل تحقيق نجاح كبير واكتسحت الساحة الغنائية منذ طرحها، مثبتة حضورها القوي على الساحة الفنية.

وأرفقت إليسا الفيديو بتعليق قالت فيه: “مرّ شهر منذ أن انطلقت أغنية ‘حبّك متل بيروت’. إليكم لمحة عن اللحظات الحقيقية التي جعلتها مميزة للغاية.”

الأغنية، التي أصبحت حديث الجمهور خلال الفترة الأخيرة، ما زالت تتصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعاً ومشاهدة في عدد من الدول العربية، وحقّق الفيديو كليب الخاص بها أكثر من 2.5 مليون مشاهدة عبر قناة إليسا الرسمية على “يوتيوب”، مع استمرار الأرقام بالارتفاع يومياً.

وتضمّن الفيديو لقطات حصرية من كواليس تصوير الفيديو كليب، حيث ظهرت إليسا في لحظات عفوية وبسيطة أثناء العمل على تنفيذ الكليب، ما أضفى طابعاً حقيقياً ومميزاً على المشاهد ولاقى إعجاب محبّيها.

يُذكر أن “حبّك متل بيروت” لاقت إشادة واسعة من الجمهور، الذين اعتبروا الأغنية انعكاساً صادقاً لروح العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عبّر كثيرون عن تأثّرهم بالكلمات والموسيقى التي تمزج بين الحبّ، الحنين، والصمود، ما ساهم في استمرار نجاحها على مختلف المنصّات الرقمية والإذاعية منذ إطلاقها.