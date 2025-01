حفل توزيع جوائز غولدن غلوب: The Brutalist أفضل فيلم درامي وEmilia Pérez أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 07:19 صباحاً - اختُتمت منذ قليل فعاليات النسخة الـ 82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، بعد أن شهد الحفل منافسات قوية بين أضخم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024، بالإضافة لمنافسات أبرز أسماء النجوم والنجمات في أمسية ساحرة جمعت بين الفن والأناقة.

The Brutalist وEmilia Pérez الأفضل



استطاع فيلم The Brutalist أن يفوز بجائزة أفضل فيلم درامي في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، متفوقاً على الأفلام التنافسة معه في فئة أفضل فيلم درامي وهم:،A COMPLETE UNKNOWN، CONCLAVE، DUNE: PART TWO، NICKEL BOYS، SEPTEMBER 5. بينما فاز فيلم Emilia Pérez بجائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، متفوقاً على Anora، Challengers، A Real Pain، The Substance، وWicked.



وقد تم خلال الحفل الإعلان عن فوز فيلم "Flow" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وجاء الفيلم من تأليف وإخراج جينتس زلبالوديس ودارت أحداثه حول قط يواجه الفيضان بُصحبة مجموعة من الحيوانات الأخرى حتى يصلوا إلى قارب يُقرروا أن يسكنوا فيه طلبًا للنجاه ويبقى عليهم أن يتعاونوا سويًا على الرغم من إختلافاتهم.

وكان قد تنافس على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بـ غولدن غلوب 2025 أمام فيلم "Flow" أفلام: " INSIDE OUT 2، MEMOIR OF A SNAIL، MOANA 2، WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL، THE WILD ROBOT". كما شهد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 فوز فيلم "Conclave" بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي لـ بيتر ستروغان، وتم عرض الفيلم عام 2024 ودارت أحداثه حول تكليف الكاردينال "لورانس: بمهمة قيادة واحدة من أكثر الأحداث القديمة سرية في العالم، حيث يتعين عليه خلال مجلس مُغلق اختيار البابا الجديد، وبمرور الوقت يجد نفسه في قلب مؤامرة كبيرة.

