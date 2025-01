غولدن غلوب 2025: فيرناندا توريس تتتفوق على كيت وينسلت وأنجلينا جولي بجائزة أفضل ممثلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 07:19 صباحاً - اختُتمت فعاليات النسخة الـ 82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، بعد أن شهد الحفل منافسات قوية بين أضخم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024، بالإضافة لمنافسات أبرز أسماء النجوم والنجمات في أمسية ساحرة جمعت بين الفن والأناقة.

جائزة أفضل ممثلة في غولدن غلوب 2025

فازت الممثلة والروائية البرازيلية فيرناندا توريس بجائزة غولدن غلوب لأفضل أداء لممثلة في فيلم درامي عن دورها في I’M STILL HERE، واستطاعت توريس أن تتفوق على زميلاتها المرشحات لنفس الجائزة؛ أنجلينا جولي عن فيلم ماريا Maria، وباميلا أندرسون عن فيلم THE LAST SHOWGIRL، ونيكول كيدمان عن فيلم BABYGIRL، تيلدا سونتون عن فيلم THE ROOM NEXT DOOR، وكيت وينسلت عن فيلم LEE.

I’M STILL HERE

I’M STILL HERE فيلم سيرة ذاتية، درامي سياسي، عرض لأول مرة 1 سبتمبر 2024، في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الحادي والثمانين، وهو من إخراج والتر ساليس، ومن سيناريو موريلو هاوزر وهيتور لوريجا، والفيلم استنادًا إلى مذكرات مارسيلو روبنز بايفا لعام 2015.

وتدور أحداث الفيلم حول أم وناشطة تتعامل مع الاختفاء القسري لزوجها السياسي المنشق روبنز بايفا، في فترة الدكتاتورية العسكرية في البرازيل.

حقق الفيلم إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار بميزانية إنتاج بلغت 1.5 مليون دولار، وأصبح الفيلم البرازيلي الأعلى ربحًا منذ جائحة كوفيد-19. الفيلم بطولة؛ فرناندا توريس، وفرناندا الجبل الأسود، وسيلتون ميلو، وجيلهيرمي سيلفيرا، وأنطونيو سابويا، وفالنتينا هيرزاج.

ما هو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب؟

بدأ أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

