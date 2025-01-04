شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدي تنشر صورًا من كواليس ساعته وتاريخه.. وتعلق: تجربة جديدة تشرفت بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل ساعته وتاريخه الذى يعرض على قناة DMC ومنصة Watch it، حيث شاركت جمهورها صورًا من كواليس العمل أثناء تصوير الحلقة.

وعلقت الفنانة هبة مجدي على الصور قائلة: "تجربة جديدة ومختلفة وتشرفت بيها من مسلسل ساعته وتاريخه من ملفات المحاكم المصرية قصة شهادة حق على قناة Dmc ومنصة Watch it".



منشور هبة مجدي

الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه جاءت بعنوان شهادة حق، حيث ألقت الضوء علي قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تناولت الحلقة إحدى قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها، بطولة هبة مجدي و دنيا نعمان وميشيل مساك، وسيف محسن وأحمد اسامة واسلام خالد من نجوم كاستينج، وكتبها سيف قنصوة، وأخرجها عمرو موسي.

مسلسل ساعته وتاريخه من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.



هبة مجدي وأبطال حلقة شهادة حق من مسلسل ساعته وتاريخه



الفنانة هبة مجدي



هبة مجدي من كوالس مسلسل ساعته وتاريخه



هبة مجدي من تصوير ساعته وتاريخه



هبة مجدي من الكواليس