شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الأعصر: رفضت أفلام المقاولات احتراما للمشاهد.. ونبيلة عبيد لها تاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير عادل الأعصر إن أفلام المقاولات ظهرت في فترة الفيديو كاسيت، وكان يتم بيعها للقنوات الفضائية.

وأوضح الأعصر خلال لقائه الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "في فترة أفلام المقاولات انقطعت عن العمل احتراماً للمشاهد".

وأضاف الأعصر خلال اللقاء، أن الفنانة نبيلة عبيد نجمة كبيرة لها تاريخ ومسلسلها العمة نور كان يركز على مفاتيح الشخصية المصرية.

وأوضح الأعصر أن هناك أفلاما كوميدية لكريم عبد العزيز وأحمد حلمي جيدة للغاية، مؤكدا أنه لن يقوم بإخراج أفلام كوميدية، لأنها تحتاج مخرج ذو حس كوميدي كبير.

وقال المخرج الكبير عادل الأعصر إن فيلم اختفاء جعفر المصري تم تصويره في بحيرة قارون، مضيفاً أن اختفاء جعفر المصري فيلم فلسفي، ومن أحب الأعمال لقلبي.

وتابع الأعصر أن الفنانة رغدة مثلت دورها باقتدار في فيلم اختفاء جعفر المصري، وكأنها نشأت في بحيرة صيادين، مؤكدا أنه استفاد من نور الشريف في طريقة قراءته للسيناريو لأنه كان دقيقا للغاية.

وحكى الأعصر موقفاً للمنتج الكبير صفوت غطاس، أثناء تصوير فيلم اختفاء جعفر المصري، حيث دمرت الرياح ديكور العمل بالكامل، وكان الأعصر يريد ترميمه إلا أن غطاس قرر بناءه بالكامل، مشيراً إلى أن المنتج صفوت غطاس له رؤية فنية مهمة ومخرج مختلف.

وأشار الأعصر إلى أن الفنان محمود ياسين كان طيبا للغاية، قائلا: "كنت أستمتع بنبرات صوته، وينطبق عليه مقولة السهل الممتنع"، مؤكدا أنه أخرج فيلم فضيحة العمر لشيريهان وكمال الشناوي وهشام سليم.

وقال الأعصر إنه عشق السينما في مرحلة الإعدادية، مؤكدا أنه عمل مع صلاح أبوسيف وحسن الإمام كمخرج تحت التمرين، وأن فيلم "صفقة مع امرأة"، كان أول أفلامه في عالم الإخراج وقام بإنتاجه، ليضع نفسه خارج حسابات السوق.

وأشار الأعصر خلال اللقاء إلى أنه أخرج فيلم علاقات مشبوهة بطولة عادل أدهم، والتقاه عددا من المرات ليعرض عليه الفيلم، وقال له أدهم: " كنت عايز ادوب التلج بينا".

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الثامنة مساء يوم الجمعة، على شاشة تلفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.