أندرو غارفيلد يعلن عدم مشاركته بالجزء الجديد من "spider man"

أندرو غارفيلد يؤكد بأنه فخور بالمُشاركة في "No Way Home"

أندرو غارفيلد يحضر فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 05:48 مساءً - علق النجمالبالغ من العمر 41 عامًا، على الشائعات التي تحدثت عن ظهوره في الجزء الجديد من فيلموالذي يأتي من بطولة توم هولاند قائلًا: "سأخيب ظنك نعم، لكنني أعلم أن لا أحد سيثق في أي شيء أقوله من الآن فصاعدًا".وعن مُشاركته بالجزء الجديد من سلسلة الأفلام الشهيرة أكد أندرو غارفيلد بأنه سيُشارك لو كان الأمر يتماشى مع روحه وكان ممُتعًا، كما أوضح خلال اللقاء بأنه ربما سيُنجب خمسة أبناء في مرحلة ما، مما يجعله يُفكر في الإدخار لدفع رسومهم الدراسية أو شئ من هذا القبيل.وعن تجسيده لشخصية "باركر" بـ"Spider man" قال غارفيلد لمجلة " people" إنه سيحتاج إلى فكرة عظيمة لتجسيد شخصية بيتر باركر مرة أخرى، مؤكدًا بأنه لابد أن يكون شيء مفاجئ وغريب وممتع ومبهج ويستحق العناء حتى يقدمه.كما تحدث عن مُشاركته بفيلم "No Way Home" قائلًا بأنه فخور وسعيد حقًا لأنه كان جزءًا من ذلك الفيلم، وأضاف بأنه إذا كان هناك شيء يمكن ابتكاره والتفكير فيه يضيف إلى مجموعة الشخصيات، فبالتأكيد سيوافق.يُذكر أن النجم العالمي أندرو غارفيلد قد حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي أقيمت في ديسمبر الماضي، وشهد المهرجان عرض فيلمه "We Live in Time".وقد حضر أندرو غارفيلد فعالية السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم، والتي شهدت حضور الأستاذة جُمانا راشد الراشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، مخرج الفيلم آدم أوكلاند.كما حرص على حضور السجادة الحمراء والعرض الخاص للفيلم، كل من؛ الممثل الشهير ومنتج الفيلم بيندكت كامبرباتش، والذي كان ضمن أول الحضور، والتقط الصور مع محمد التركي، مستشار مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمنتج السينمائي، و كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وشيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

