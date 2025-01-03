روبي ويليامز يكشف لـ الخليج 365 تفاصيل فيلمه الجديد Better Man

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 04:19 مساءً - في حديث خاص، شارك النجم العالمي روبي ويليامز تفاصيل شيقة عن فيلمه الجديد Better Man، من دبي، حيث كشف عن أسرار وكواليس العمل الذي يروي قصة حياته بطريقة فريدة وغير مألوفة. الفيلم يعكس الجانب الإنساني للنجم العالمي، الحائز على 18 جائزة "بريت" والعضو السابق في فرقة "تيك ذات"، ويقدم نظرة عميقة ومؤثرة عن مسيرته الشخصية والفنية.

سبب تقديم سيرته الذاتية في فيلم

كشف روبي ويليامز أن السبب الرئيسي وراء تقديم قصة حياته في فيلم هو "الرغبة في تذكير الناس بوجوده"، مشيرًا إلى أهمية دعم الجمهور له في المرحلة الثالثة من مسيرته الفنية. وأوضح أنه يعتبر الفيلم فرصة ذهبية قدّمها له المخرج مايكل غرايسي، الذي أخرج فيلم The Greatest Showman، لإخراج سيرة ذاتية عن حياته، واصفًا الفكرة بأنها "لا يمكن رفضها".

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فكرة اختيار الشمبانزي لتجسيده في الفيلم

أثارت فكرة تجسيد روبي ويليامز عبر شخصية شمبانزي في الفيلم جدلًا واسعًا. ولكنه عبّر عن حماسه الكبير للفكرة منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أنها "أفضل فكرة سمعها على الإطلاق". ورغم انتقادات البعض لهذه الخطوة، أكد ويليامز أنها تحمل رمزية خاصة وتمثل ابتكارًا فنيًا جديدًا في مجال الأفلام السينمائية.

تأثير الفيلم على المشاهدين

عبّر ويليامز عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور تجاه الفيلم، خاصة المشهد الأخير الذي وصفه بالـ"مؤثر والصادق". وأوضح أن الفيلم يتميز بالأصالة والشفافية، حيث يُظهر شخصيته من زوايا مختلفة وغير متوقعة، مما يجعله تجربة فريدة تلامس القلوب وتثير الدموع.

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أهمية الفيلم في إحياء السينما

أشاد ويليامز بجهود المخرج مايكل غرايسي في تقديم فيلم مميز يُعيد إحياء السينما، التي وصفها بأنها "تحتاج إلى تجديد". وأكد أن العمل يهدف إلى تقديم قصة إنسانية عالمية يمكن أن تُلهم الجمهور، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية، مشددًا على أهمية الفيلم في مسيرته ومسيرة المخرج على حد سواء.

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